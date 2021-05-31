Иркутские полицейские проверят, как автомобилисты пропускают пешеходов Фото: Мария АНАНОВА

В очередной рейд выходят инспекторы ГИБДД Иркутска. С 1 по 2 июня, а также 4 июня полицейские будут проверять, как автомобилисты пропускают пешеходов. Профилактическая акция так и называется «Внимание, пешеход!». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Эти рейды направлены, на выявление нарушений, как водителями, так и пешеходами, - рассказали в ведомстве. - Особое внимание полицейские уделят проезду пешеходных переходов водителями, а также соблюдению правил перехода проезжей части пешеходами.

Дорожные полицейские дают неутешительную статистику. 30% ДТП из числа всех аварий с пострадавшими является наезд на пешехода. И еще, из 264 случаев наезда на пешеходов, произошедших в 2021 году, в 64 пострадали дети.

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