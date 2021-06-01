На парковке рядом с администрацией Иркутска появятся шлагбаумы. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске на парковке у здания по адресу Ленина, 14Б вскоре появятся шлагбаумы. Уже начаты работы по их установке. Устройства будут блокировать въезд на территорию с 23.00 до 06.00. Это делается в связи с просьбами жителей близлежащих домов, который обратились в администрацию города и Думу Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

– Мы проработали возможность оборудования данной территории автоматическими шлагбаумами, всего их будет 6 штук. Планируется, что в ночное время они будут закрыты, таким образом на парковке не будут находиться компании людей, которые громко слушают музыку или занимаются дрифтом, – отметил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Полозков.

Шлагбаумы установят до 5 июня. Также в течение лета парковку по периметру оборудуют ограждениями.

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