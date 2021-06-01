Движение по улице Просвещения в Иркутске будет ограничено в два этапа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В связи со строительно-монтажными работами по сооружению инженерных сетей к многоквартирному жилому дому по улице Просвещения будет временно запрещено движение. Работы по строительству будут производиться в 2 этапа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 7 июня по 10 июля будет закрыт участок дороги по улице Просвещения от перекрестка с улицей Ленинградской до пересечения с улицей Красный Путь. С 10 июля по 10 августа июля будет закрыт участок дороги Просвещения от перекрестка с улицей Красный Путь до пересечения с улицей Почтамтской, - уточнили в ведомстве.

Автомобилистов Иркутска просят заранее планировать свой маршрут с учетом временного перекрытия некоторых участков улиц города.

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