О повышении пожароопасности в лесах Иркутской области предупредили метеорологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В лесах Иркутской области ожидается повышение классов пожарной опасности. Местами в регионе, в горах южных районов, в горах Хамар-Дабана пройдут дожди, однако существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 2 и 3 июня местами в северных и верхнеленских районах прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Это Катангский, Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский, Киренский, Усть-Удинский районы. 4 июня наступление высокой пожароопасности прогнозируется также в лесах Бодайбинского, Усть-Кутского, Нижнеилимского, Братского, Чунского, Жигаловского, Тайшетского, Нижнеудинского, Балаганского районов, - рассказали в ведомстве.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности, а также не забывать о требованиях противопожарного режима. Рекомендуется воздержаться от посещения лесов.

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