Режим повышенной готовности в населенных пунктах Иркутской области отменен Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим повышенной готовности, введенный несколько дней назад в связи с угрозой подтопления населенных пунктов Иркутской области, снят. Оперативные группы и спасательные отряды Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России возвращаются в места постоянной дислокации. Уровни воды во всех реках региона стабильно снижаются, угрозы для людей и жилых домов нет. На местах остаются силы и средства подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на утро 1 июня уровень реки Белая в районе населённого пункта Инга Черемховского района снизился на 18 сантиметров и составляет 292 сантиметров при критической отметке 420. Уровень реки Ии в городе Тулуне снизился на 83 сантиметра и составляет 625 сантиметров при критической отметке 730. В верховьях Ия продолжает падать – в районе посёлка Аршан Тулунского района её уровень снизился за сутки на 29 сантиметров. Река Кирей в районе села Уйгат снизилась до 284 сантиметров при критической отметке 350, уровень реки Икей в селе Икей составляет 313 сантиметров при критической отметке 430, - рассказали о гидрологической обстановке в Приангарье в ведомстве.

Тем временем, в реке Бирюсе уровень воды также продолжает снижаться. В районе Шиткино он упал на 11 сантиметров и в настоящее время составляет 528 сантиметров при критическом уровне 570 сантиметров. Подтопленных участков дорог нет.

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