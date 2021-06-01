Два друга из Шелехова предстали перед судом за воровство медного итнернет-кабеля на 130 тысяч рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Шелехове осудили двух мужчин, которые совершили совместно 8 краж медного кабеля из жилых домов, 1 кражу один из напарников совершил самостоятельно. Украденное друзья сдавали на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- В один из майских дней Г. предложил своему знакомому Ш. похитить медный кабель, проложенный в чердачных помещениях многоквартирных жилых домов, сдать его на металл, тем самым заработать денег. Преступные роли они распределили следующим образом. Г. должен был при помощи отвертки демонтировать крепления запирающего устройства, ведущего на чердак, а Ш. наблюдать за окружающей обстановкой, после совместного проникновения в чердачное помещение Г. при помощи металлических ножниц должен был срезать кабель, а Ш. сворачивать срезанные медные кабели и складывать их в заранее приготовленные мешки, - рассказали в ведомстве.

Почти месяц напарникам удавалось успешно совершать кражи. Жилые дома преступники выбирали случайно. В лесу они обжигали украденный кабель от изоляции, после чего сдавали медь в пункт приема металла. Деньги делили между собой.

В результате действий злоумышленников без интернета и телевидения остались жильцы многоквартирных домов. Ущерб, нанесенный компаниям, предоставляющим интернет-обслуживание, насчитывает около 130 тысяч рублей.

Мужчины признали свою вину, раскаялись в содеянном и активно помогали следствию. Также у одного из напарников уже есть судимость за подобное преступление. Шелеховский городской суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы: Г. – сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Ш. – на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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