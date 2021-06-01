Один мишка на 10 километров: на Байкале сосчитали зверей. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В Прибайкальском национальном парке прошел традиционный весенний учет бурого медведя и копытных. В мае на марянах, склонах гор, обращённых к Байкалу, появляется первая сочная зелень, где которой пасутся олени и косули, а также медведи до появления других кормов. Инспекторы Байкальского и Маритуйского лесничеств совместно с научными сотрудниками прошли на катере вдоль берега Байкала, чтобы рассчитать показатель встречаемости зверей на 10 километров маршрута и другие параметры. Об этом рассказали в официальном аккаунте в "Инстаграм" ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Задача учетчиков - определить вид каждого животного, его половозрастную категорию, внешние особенности и зафиксировать координаты места встречи. На основании собранных данных впоследствии рассчитывается показатель встречаемости зверей на 10 километров, примерная численность животных на обследуемых участках, соотношение взрослых животных и молодняка, для копытных животных определяется коэффициент стадности. В этом году в объективы и бинокли наблюдателей попали 35 медведей, 135 изюбрей и 8 косуль, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, встретить одного бурого медведя можно раз в 10 километров маршрута. К слову, этот показатель соответствует среднемноголетнему показателю и говорит о том, что численность медведя в парке стабильна. За последние полтора года в выводках у медведиц отмечено от 1 до 3 медвежат.

Однако встречаемость изюбря в парке увеличилась и стала рекордной за последние 3 года. В среднем стаде состоит из 3 особей. В популяции преобладают самки.

Береговой учет медведей и копытных продолжится в июне в Байкало-Ленском заповеднике.

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