Мужчина избил односельчанина и вместе с родственником сбросил его тело в реку в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

45-летнего жителя Балаганского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть 29-летнего мужчины. Между односельчанами произошел конфликт на бытовой почве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- 45-летний житель села Кумарейка избил 29-летнего мужчину, после чего испугавшись, что последний не подает признаков жизни, вывез его в лесной массив. Спустя непродолжительное время подозреваемый вернулся, и уже вместе со своим родственником избавились от тела потерпевшего, сбросив его в реку, - рассказали в ведомстве.

Спустя трое суток родственники погибшего начали его поиски. Они обратились в полицию, после чего правоохранителями было установлено, что пропавшего мужчину в последний раз видели в компании своего знакомого. Подозреваемый не стал отрицать своей причастности к исчезновению односельчанина и признал свою вину.

Тело потерпевшего найтись не удалось. На кофте подозреваемого были обнаружены следы крови молодого мужчины, что позволило следствию и суду доказать, что именно подсудимый совершил преступление.

Балаганский суд приговорил 45-летнего мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

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