Аварийное отключение электричества произошло в Правобережном районе Иркутска 2 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества произошло в Правобережном районе Иркутска сегодня, 2 июня. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Подача электроэнергии прекратилась утром в 5:30, - отмечают специалисты. – Сейчас большинство потребителей вновь подключено. Без электричества остаются жители по адресам: переулок Осенний, улиц Александра Невского, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Ямская, Горная, Иосифа Уткина.

Бригада продолжают устранять неисправности. Ориентировочное время возобновления электроснабжения в зданиях по данным адресам – к 11.00.

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