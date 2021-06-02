Аварийное отключение электричества произошло в Правобережном районе Иркутска 2 июня
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Аварийное отключение электричества произошло в Правобережном районе Иркутска сегодня, 2 июня. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Подача электроэнергии прекратилась утром в 5:30, - отмечают специалисты. – Сейчас большинство потребителей вновь подключено. Без электричества остаются жители по адресам: переулок Осенний, улиц Александра Невского, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Ямская, Горная, Иосифа Уткина.
Бригада продолжают устранять неисправности. Ориентировочное время возобновления электроснабжения в зданиях по данным адресам – к 11.00.
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