Рейсы в Сеул и Каир откроет международный аэропорт Иркутска в июне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2021 году международный аэропорт Иркутска увеличит пассажиропоток до показателей периода до начала введения антикоронавирусных мер. По расчетам представителей аэропорта, план будет выполнен в июне текущего года. Предприятие продолжает работу с авиакомпаниями и туроператорами по подготовке к возобновлению международного сообщения, в том числе выездного туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С июня планируется выполнение рейсов из аэропорта Иркутска в Каир, Сеул. В планах - открыть направления в Улан-Батор, на остров Пхукет и в Анталью, - сообщил генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.

Также в планах предприятия - техническое перевооружение и ремонт аэродромных покрытий. Учитывая возможный рост пассажиропотока, предприятие планирует выплатить премию работникам по итогам полугодия, а также проиндексировать заработную плату в конце 2021 года.

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