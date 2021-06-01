Схема движения маршрутов №9 и №56 изменится с 2 июня до 1 июля в Иркутске Фото: Михаил ГУСЕВ

Схема движения муниципальных маршрутов №9 «Центральный Рынок – предместье Радищева (садоводство Дубинина)» и №56 «микрорайон Солнечный – предместье Радищева» будет изменена с 2 июня по 1 июля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

- При следовании из предместья Радищева автобусы будут направлены после улицы Радищева по улице Рабочая и далее проследуют по маршрутам. Также при следовании из предместья Радищева будут исключены остановки «Гараж» и «ГПТУ № 1», - уточнили в ведомстве.

Изменения маршрутов связано с проведением работ по техническому перевооружению тепловой камеры по улице Петрова напротив дома № 20 и временным закрытием движения транспорта по улице Петрова на участке от улицы Николаева до переулка Трубецкого.

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