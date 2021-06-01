Движение на перекрестке улиц Украинская – Просвещения закроют на две недели в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске продолжается традиционный сезон строительно-ремонтных работ на улицах города. Так, с 3 по 17 июня движение на перекрестке улиц Украинская – Просвещения в областном центре будет запрещено. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением ремонта водопроводной сети, - уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом временного перекрытия улиц города.

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