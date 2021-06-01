Дневной экспресс Иркутск-Улан-Удэ снова курсирует между двумя городами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С сегодняшнего дня поезд №150 Иркутск – Улан-Удэ снова курсирует между региональными столицами. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской ЖД.

- Дневной экспресс будет отправляться из Иркутска по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 14:15 местного времени и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 21:59, - рассказали в ведомстве.

Из столицы Бурятии поезд №149 Улан-Удэ – Иркутск начнет курсировать с 3 июня и будет отправляться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 10:02 местного времени. Прибывать в Улан-Удэ дневной экспресс будет в эти же сутки в 18:07.

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