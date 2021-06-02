Уголовное дело о контрабанде леса на 4,5 миллиона в Китай возбудили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье по материалам проверки Осетровской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Установлено, что местный предприниматель регулярно незаконно перевозил древесину в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Осенью 2019 года мужчина подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории России заявлены пиломатериалы объемом 493 кубических метров рыночной стоимостью 4,5 миллиона рублей. В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов декларант предоставил документы о покупке древесины у стороннего юридического лица, которое фактически данные лесоматериалы ему не поставляло, самостоятельно их не изготавливало, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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