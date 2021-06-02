Евгений Онищенко призвал россиян "не кормить западный фармацевтический бизнес" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в эффективности нового российского препарата от осложнений после коронавируса нет сомнений. Также, в разговоре с ИА NEWS.ru он назвал его разработку важным шагом в рамках импортозамещения.

- То, что его зарегистрировал Минздрав, уже значит, что он удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляются к этим препаратам, есть схема лечения. Раз он допущен к применению, то при прочих равных условиях ему надо отдавать предпочтение перед иностранными аналогами, чтобы не кормить западный фармацевтический бизнес, — заявил Онищенко.

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат "Лейтрагин", который нацелен на лечение и профилактику пневмонии, которая осложняет течение коронавируса. Лекарство предназначено для борьбы с цитокиновым штормом, который отягощает протекание COVID-19, а также предшествует нарушениям, являющимся основными причинами смертности при коронавирусе.

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