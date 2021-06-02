Вашу квартиру продали, а на вас повесили кредит: мошенники по новой схеме обманули трех пенсионерок из Ангарска на 7 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всю жизнь копили деньги, а в итоге отдали все аферюгам. Примерно так сейчас рассуждают три пенсионерки, которые проживают в одном квартале Ангарска. Всего за один день пожилые женщины втроем «скинулись» и «подарили» мошенникам 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Аферисты напугали пенсионерок якобы оформленными на их имя кредитами, а также сообщили, что квартиры женщин дистанционно продали преступники, - отметили в ведомстве.

Итак, самой щедрой из ангарчанок оказалась 65-летняя женщина. Ей преступники позвонили и представились «сотрудниками службы безопасности». Они заверили ее, что нужно выполнить все их требования, чтобы не дать похитить аферистам ее сбережения и «сменить счет». Целую неделю женщина снимала деньги и переводила их на счета, указанные людьми, которых она даже не видела в глаза. В итоге она отправила им 3,7 миллиона рублей.

А вот ее 70-летняя соседка лишилась более 2,6 миллиона рублей и заложила квартиру. Ей мошенники представились полицейскими и сообщили, что аферисты не только продали ее жилье, но и оформили на нее кредиты. «Спасая» свои деньги, женщина отправила мошенникам 1 миллион рублей. Тем этого показалось мало. Они уговорили ангарчанку отправиться в агентство недвижимости и взять займ под жилье, затем обналичить деньги и перечислить им еще 1,6 миллиона рублей. На одну из встреч, на которую преступники отправили риелтора, женщина пригласила свою соседку по дому. Узнав еще и данные соседки, мошенники по той же схеме похитили у нее более чем полмиллиона рублей, которые она перевела на якобы «резервный счет».

По факту всех этих обманов полицейские проводят проверку. А заодно приводят грустную статистику. Сейчас почти каждый пятый пострадавший от жертв аферистов в Иркутской области – пенсионер. Всего с начала 2021 года телефонные мошенники похитили деньги более чем у тысячи пожилых жителей Приангарья.

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