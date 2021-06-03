Прокуратура проведет проверку по факту пожара в двух многоквартирных деревянных домах в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По факту возгорания в одном из двухэтажных деревянных домов по улице Осиновской города Братска прокуратура проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности подразделением пожарной охраны и органами местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В том числе будет проверено исполнение ведомствами обязанностей по обеспечению бесперебойной работы источников противопожарного водоснабжения, а также при оказании социальной помощи гражданам, которым причинен материальный ущерб. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Напомним, днем 2 июня в Правобережном районе Братска произошло возгорание в одном из жилых деревянных домов, из-за порывистого ветра огонь распространился на соседнее здание. Два двухэтажных 12-квартирных дома полностью уничтожены. Там проживал 61 человек, в том числе 20 детей. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Жители пострадавших домов от размещения на базе отдыха «Олимп» отказались, оставшись у родственников, знакомых.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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том числе исполнения обязанности по обеспечению бесперебойной работы источников противопожарного водоснабжения, а также при оказании социальной помощи гражданам, которым причинен материальный ущерб. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.