Увернулся от 7 выстрелов из ружья и остался жив мужчина в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заларинском районе 33-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство своего знакомого. Потерпевший остался жив благодаря тому, что смог вовремя укрыться от выстрелов. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что 12 октября 2020 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории лагеря «Мечта» в с. Аляты Аларского района, на почве ссоры произвел 7 прицельных выстрелов из имевшегося у него нарезного огнестрельного ружья в сторону 58-летнего знакомого. Преступные действия мужчины, направленные на причинение смерти, не были доведены до конца в связи с оказанным активным сопротивлением потерпевшего, - рассказали в ведомстве.

Выжить мужчине удалось благодаря своей скорости и реакции. Он смог убежать и несколько раз укрыться от пуль в помещении корпуса.

Суд назначил обвиняемому 6 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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