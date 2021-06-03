Разлив битума произошел на Култукском тракте из-за перевернувшейся фуры в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе на Култукском тракте водитель большегруза "Вольво" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. 59-летний мужчина не пострадал, однако в результате аварии произошел разлив битума. На месте работают сотрудники полиции , МЧС и различных природоохранных ведомств региона. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

- По факту аварии бензовоза на 80 километре Култукского тракта и разлива нефтепродуктов на почву проводится проверка. Нефтесодержащие продукты попали, в том числе в лесной массив. Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения, анализируются причины случившегося, - рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

На место аварии выехали сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, следственного комитета, МЧС, министерства лесного комплекса по Иркутской области, Росприроднадзора и Службы государственного экологического надзора. Специалистам предстоит выяснить размер ущерба.

Ограничений движения транспорта по трассе нет. Угроза возгорания отсутствует.

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