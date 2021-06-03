"Фонтан" горячей воды бьет из-под земли в районе Академической,25 в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске в районе автопарковки по адресу Академическая,25 из-под земли начал бить фонтан горячей воды. Сегодня там проводились подготовительные работы к диагностике сетей. Об этом в официальном аккаунте в "Инстаграм" сообщила Иркутская энергосбытовая компания.

- В 12:11 участок тепловой сети был отключен персоналом участка тепловых сетей. Под отключение горячего водоснабжения попали дома по улице Академическая, Безбокова, Передовая, Листвиничная, - рассказали в ведомстве.

Точные адреса отключения воды можно узнать на официальном сайте компании. Восстановить подачу водоснабжения планируют в 20:00 3 июня.

Специалисты просят иркутян сообщать о парении, открытых или поврежденных люках, а также трубах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разлив битума произошел на Култукском тракте из-за перевернувшейся фуры в Шелеховском районе (подробности)

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в двух многоквартирных деревянных домах в Братске (подробности)