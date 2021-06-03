Около 2 миллионов рублей отдали мошенникам "на сохранение" два жителя Усолья-Сибирского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Усолья-Сибирского за один день обратились два местных жителя с заявлениями о краже у них крупной суммы денег. Общая сумма украденных средств у усольчан составила около двух миллионов рублей. Полицейские выяснили, что потерпевшие стали жертвами аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

45-летнему жителю поселка Белореченский сначала позвонил "сотрудник безопасности банка", а затем и лжеполицейский. Они убедили мужчину переслать его сбережения на "безопасные счета". С карты он перечислил 185 тысяч рублей, затем направился в банк и оформил кредит на 872 тысячи рублей. Все деньги он 17 переводами отправил мошенникам, - рассказали в ведомстве.

Второй жертвой обмана стала 61-летняя жительница Усолья. Схема была подобной - срочно требовалось отправить деньги "на сохранение" на указанные лжебанкиром счета. У женщины были накопления от продажи квартиры. Она сняла деньги в банке и уже через банкомат 7 переводами отправила злоумышленникам 844 тысячи рублей.

Завершение обеих историй также было одинаковым. Потерпевшие дома рассказали обо всем своим родственникам и только после этого поняли, что стали жертвами мошенников.

Возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества.

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