Экс-начальницу отдела администрации Иркутска осудят за взятку в 2 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Завершено уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела выдачи разрешительной документации администрации города Иркутска. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, в октябре 2016 года данное должностное лицо получило взятку в сумме 2 миллиона рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Радищева Иркутска, при отсутствии правовых оснований. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела осложнялось тем,что преступление было выявлено по прошествии более четырех лет с момента совершения. Потребовалось большое количество следственных и процессуальных действий, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий для сбора доказательств факта получения денежных средств в качестве взятки.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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