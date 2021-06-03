Условный срок назначили жителю Шелеховского района за вырубку 5 лиственниц

Условный срок назначили жителю Шелеховского района за рубку 5 лиственниц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Шелеховского района осужден за совершение незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере.Об этом сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- Не имея установленных законом разрешений на использование леса в виде заготовки древесины, мужчина спилил в лесном массиве при помощи бензопилы 5 деревьев породы лиственница и вывез их на самодельном прицепе на свой участок для последующего отопления жилого дома, чем причинил лесному фонду России ущерб в размере более 61000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Мужчине назначили наказание с учетом смягчающих обстоятельств: признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные данные о личности подсудимого и его зрелый возраст. Так, суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

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