5 июня движение автотранспорта будет ограничено в центре Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятого июня, в День города, по Иркутску пройдет велогонка. На это время для удобства и безопасности спортсменов будет перекрыто движение в центре города. Рассказываем, на каких улицах автомобилистам придется столкнуться с проблемами по информации пресс-службы правительства Иркутской области.

- Гонка пройдет по центральным улицам города: бульвар Гагарина, улицы Карла Маркса, 5-й Армии и Свердлова, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Движение транспорта на этих дорогах перекроют с 9.30.

В 10.00 начнутся спортивные заезды для велогонщиков. В 12.00 стартует последний заезд, после которого возобновится движение транспорта на этих дорогах.

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