Перевернутая фура с битумом загорелась на Култукском тракте

Перевернутая фура с битутом загорелась на Калтуксокм тракте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Грузовая машина с битумом, которая перевернулась сегодня днем на федеральной трассе, загорелась на 80 километре Култукского тракта в Шелеховском районе. Фуру пытались поднять с помощью эвакуатора, но нефтесодержащее вещество загорелось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Движение транспорта на участке трассы "Байкал", где произошла авария, регулируется сотрудниками ДПС, - рассказали в ведомстве.

Напомним, водитель большегруза "Вольво" не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. 59-летний мужчина не пострадал, однако в результате аварии произошел разлив битума. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный лесному массиву.

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