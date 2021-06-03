Экс-главу Куйтуна отправили под домашний арест в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-главу Куйтунского городского поселения отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Иркутска.

- О данной мере пресечения ходатайствовали следователи, - отмечают в суде. - Органами предварительного расследования обвиняемой вменяется превышение должностных полномочий.

Бывшая глава Куйтуна выдала застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию построенного с нарушением строительных норм и правил объекта капитального строительства. Это жилье предназначалось для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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