Без электричества остались 600 домов в 5 населенных пунктах Иркутской области 4 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пять населенных пунктов в Мамско-Чуйском районе Иркутской области утром 4 июня остались без электричества. Подача электроэнергии прекратилась из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- Отключение произошло в 6.10 утра, - говорят спасатели. - Без электроэнергии остаются 600 жилых домов, 18 социально-значимых объектов.

Специалисты уже приступили к устранению аварии, в ремонте задействовано пять человек на спецмашине. Ориентировочное время возобновления подачи электричества потребителям пока не озвучивается.

Кстати, в Иркутске 4 июня проведут плановое отключение электроэнергии в части зданий во всех округах города. Адреса можно посмотреть здесь.

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