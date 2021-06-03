Горячую воду отключат в части поселка Маркова и в Свердловском районе Иркутска с 15 по 26 июня Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Иркутске продолжается период гидравлических испытаний на тепловых сетях. С 10:00 15 июня до 17:00 26 июня 2021 года в Свердловском округе и части поселка Маркова будет отключено горячее водоснабжение. Об этом в официальном аккаунте "Инстаграм" сообщила Иркутская энергосбытовая компания.

- На тепловых сетях города специалисты Участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан, - объяснили в ведомстве.

Точные адреса домов, где временно будет недоступно горячее водоснабжение можно узнать на официальном сайте компании.

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