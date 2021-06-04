Электроснабжение в Мамско-Чуйском районе восстановлено Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мамско-Чуйском районе Иркутской области восстановлена подача электричества. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области.

- На восстановление электроснабжения было задействовано 5 человек на однйо спецмашине, - отчитываются спасатели.

Напомним, электричество в домах жителей пяти населенных пунктов пропало утром 4 июня. Без «света» остались люди в 600 домах, а также отключены были 18 социальных объектов.

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