3-летний ребенок выпал из окна второго этажа в Усть-Илимске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Усть-Илимске 3-летний ребенок выпал из окна второго этажа. Мальчика госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, воспитанник детского сада, оставшись без присмотра родителей, забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, в результате произошло падение. Сейчас мальчик под наблюдением врачей. По данному факту проводится проверка,- рассказали в ведомстве.

Это уже шестой подобный случай, который был зарегистрирован в Иркутской области с начала года. Причем, такие случаи нередко происходят в благополучных семьях. Полиция просит родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а тем более с доступом к подоконнику или балкону.

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