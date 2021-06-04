Напавшему на полицейских с ножами сибиряку грозит до 10 лет колонии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне в Усолье-Сибирском сотрудники полиции выехали на вызов женщины, которая сообщила, что ее муж в нетрезвом состоянии угрожает ей. Дебошир встретил правоохранителей с двумя ножами в руках. На требования опустить оружие на землю разъяренный мужчина начал нападать на одного из сотрудников ППС. Полицейскому пришлось несколько раз выстрелить по ногам агрессивного нарушителя. После чего ему была оказана медицинская помощь. В отношении усольчанина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СКР установлено, что по адресу проживания мужчина характеризуется отрицательно, состоит на профилактическом учете как ранее судимый за серию разбоев, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также относится к категории «семейный дебошир».

Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Усольчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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