Женщину с 5-летним ребенком сбила на пешеходном переходе "Тойота Калдина" в Саянске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Саянске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах наезда автомобилем на двух пешеходов. Об этом сообщили в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сегодня около 8 часов 30 минут на улице Советская города Саянска 60-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Калдина", по предварительной информации не был предельно внимательным во время движения и совершил наезда на 40-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ведомстве.

После ДТП мать и ребенка с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

В отделе полиции водитель признал вину и призвал других водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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