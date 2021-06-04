11 раз штрафовали за превышение скорости водителя перевернувшейся фуры с битумом в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель бензовоза, который не справился с управлением и допустил опрокидывание большегруза на Култукском тракте, за последние полтора года 11 раз был оштрафован за превышение скорости. Помимо этого, его привлекали к ответственности за выезд на встречную полосу и нарушения правил перевозки грузов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении водителя составлен протокол за отсутствие путевых документов и нарушение правил движения тяжеловесного крупногаборитного транспорта. Кроме того, начато административное производство в отношении юридического лица, отправившего водителя в рейс без соответствующих документов. Тягач с цистерной помещены на арестплощадку, - сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент с грузовиком «Вольво» произошло вчера в Шелеховском районе Приангарья около 12 часов на 81 километре автодороги Р-258 «Байкал». 59-летний водитель грузовой автомашины не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание. В результате аварии произошёл розлив битума, который в последующем загорелся и был потушен сотрудниками МЧС.

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