По факту взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии продолжают выяснять причины трагедии, которая произошла на золотодобывающей шахте рудника Владимирский в Окинском районе. Напомним, днем, 3 июня при проведении горных работ по добыче полезных ископаемых в подземном горном участке произошел взрыв. На месте погиб 30-летний проходчик 5 разряда.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - В ближайшее время профильные специалисты осмотрят место взрыва в штольне. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской, взрывотехнической и других экспертиз, чтобы выяснить точную причину гибели рабочего.

Есть версия, что взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Эта версия пока не подтверждена.

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