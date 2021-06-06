В двух ДТП в Шелеховском районе погибла женщина, еще двое человек пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 6 июня на федеральной трассе "Байкал" в Шелеховском районе произошло два ДТП. Увы, не обошлось без жертв и пострадавших.

- Первая авария между машинами "Тойота Калдина" и "Ниссан эксперт" произошла около 18 часов, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - "Калдина" врезалась в столб, а "Ниссан" оказался в кювете. Погибла пассажир "Калдины".

Вскоре на том же месте столкнулись иномарки "Мазда 3" и "Тойота Марк 2". От удара оба автомобиля вылетели в кювет. Травмы получили двое пассажиров "Тойоты" - женщина и трехлетний малыш.

И это не единственные крупные ДТП, которые случились в Иркутской области 6 июня. Напомним, днем в Усолье-Сибирском попали в аварию несколько машин, под колесами погибла женщина-пешеход.

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