112 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки

112 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 7 июня возросло до 70 764. За минувшие сутки в это число вошли 112 получивших положительные результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В ковидных госпиталях сегодня лечат 1374 пациента, - отмечают специалисты. – За сутки количество пациентов с COVID-19 в больницах региона увеличилось на 62.

За сутки в Приангарье выздоровели 39 ранее инфицированных, всего переболели в области уже 68 744 человек. Увы, не все смогли справиться с болезнью 2609 человек, за сутки скончались пятеро. Еще 281 зараженный COVID-19 умер от иных болезней.

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