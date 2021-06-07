Подозреваемого в преступлении мужчину с татуировкой в форме свастики разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ранее судимый Тенетов Сергей Александрович 1970 года рождения разыскивается сотрудниками отдела полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», - сообщили в ведомстве.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, большой нос, глаза светлые.

Был одет: синие джинсы, темно синюю, возможно, черную ветровку с белыми и красными вставками на спине и рукавах.

Особые приметы: татуировка в виде орла в форме свастики. Отсутствует часть передних зубов.

По данным оперативников, разыскиваемый не имеет постоянного места жительства. Полиция просит граждан сообщать информацию о местонахождении подозреваемого.

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