14-летний подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе сотрудниками ДПС в ходе преследования был задержан несовершеннолетний водитель мотоцикла. Автоинспекторы, заметив, что подросток едет на высокой скорости без шлема, потребовали его остановиться, но водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После непродолжительной погони лихач был задержан. За рулем оказался 14-летний подросток, водительское удостоверение соответствующей категории у несовершеннолетнего отсутствовало, мотоцикл в установленном порядке зарегистрирован не был, - рассказали в ведомстве.

Родителям лихача грозят штрафы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Мотоцикл поместили на арестплощадку.

Сотрудники ГИБДД напоминают взрослым о том, что за передачу управления транспортом человеку без водительских прав грозит штраф - 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17-летний парень на мотоцикле устроил погоню с полицейскими в Иркутской области (подробности)

Два автомобиля столкнулись с ехавшей на вызов машиной скорой помощи в Братске (подробности)