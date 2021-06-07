Спасатели выехали в населенные пункты Иркутской области, где есть угроза подтопления Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Метеорологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реках Иркутской области. В связи с этим оперативным штабом принято решение направить силы и средства в те районы, где существует опасность подтопления населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Так, в поселок Октябрьский направлена оперативная группа Чунского пожарно спасательного гарнизона и инспекторы ГИМС с плавсредствами. В населённые пункты Широково, Заречье и Костино Нижнеудинского района направлены спасатели местного пожарно-спасательного гарнизона с плавсредствами. 49 спасателей Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России передислоцированы в город Тулун из Нижнеудинска.

Каждые два часа гидропостами проводятся замеры рек. По состоянию на 16.00 подъём уровня воды зарегистрирован на реке Ие в городе Тулуне до 684 сантиметров при критической отметке 730, а также на притоках - реке Икей до 363 сантиметров при критическом уровне 430 в населенном пункте Икей. А также в реке Кирей в селе Уйгат до 319 сантиметров при критической в 350 сантиметров. Уровень воды в реке Уда в селе Широково составляет 528 сантиметров при критическом уровне 570, в посёлке Октябрьский – 309 сантиметров при критическом уровне 420.

В населенных пунктах подготовлены пункты временного размещения населения. Также спасатели готовы при наступлении экстренной ситуации эвакуировать местных жителей из зоны затопления.

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