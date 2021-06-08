Легковой автомобиль въехал в движущийся поезд в Иркутской области 8 июня Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ночь на 8 июня на станции Ручей легковой автомобиль врезался в движущийся грузовой поезд. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- ДТП произошло в 02.18 местного времени на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде, - отмечают железнодорожники. – Автоматическая сигнализация при этом была исправна. Легковой автомобиль въехал прямо в движущийся поезд. Машинист экстренно затормозил.

Оба человека, находившихся в машине, пострадали в этой аварии. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.

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