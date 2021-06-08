В ДТП на ж/д переезде в Усть-Кутском районе погиб 24-летний водитель иномарки
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, которое произошло в ночь на 8 июня в Усть-Кутском районе Иркутской области. После столкновения с движущимся поездом «Тойоты Карина» 24-летний водитель иномарки погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Удар был такой силы, что автомобиль практически оказался под поездом.
- В медицинское учреждение госпитализирована 20-летняя пассажирка «Тойоты», - отмечают полицейские. – Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.
В этом году на железнодорожных переездах произошло уже 4 ДТП, один человек погиб, пятеро пострадали.
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