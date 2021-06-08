В ДТП на ж/д переезде в Усть-Кутском районе погиб 24-летний водитель иномарки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, которое произошло в ночь на 8 июня в Усть-Кутском районе Иркутской области. После столкновения с движущимся поездом «Тойоты Карина» 24-летний водитель иномарки погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Удар был такой силы, что автомобиль практически оказался под поездом.

- В медицинское учреждение госпитализирована 20-летняя пассажирка «Тойоты», - отмечают полицейские. – Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.

В этом году на железнодорожных переездах произошло уже 4 ДТП, один человек погиб, пятеро пострадали.

Читайте также:

Ребенок или жизнь: за вооруженное похищение в Бурятии 3-летней малышки у отца по просьбе матери житель Волгограда отправится в колонию. Девочка не пострадала, полицейские нашли ее в тот же день (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08