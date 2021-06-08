Трех мигрантов из Узбекистана задержали в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске сотрудники полиции выявили трех нелегальных рабочих из Узбекистана. Правоохранители провели проверки соблюдения миграционного законодательства в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мероприятия прошли на строительной площадке в селе Московщина, Иркутского района, а также по адресам массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Стражи порядка проверили законность пребывания в России иностранных граждан. Выявлен ряд нарушений миграционного законодательства, таких как осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, фиктивная постановка на миграционный учет, - рассказали в ведомстве.

Всего полиция проверила 20 иностранных граждан из Узбекистана и Таджикистана. За пять месяцев текущего года в Приангарье проведено 4649 проверок на соблюдение миграционного законодательства. За этот период правоохранители составили больше 5,6 тысяч протоколов, с привлечением к административной ответственности как иностранных граждан, так и россиян.

С начала года выдворено из страны 109 человек, находившихся в Иркутской области.

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