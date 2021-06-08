Выломал стену гаража и украл майнинговое оборудование 21-летний житель Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция задержала 21-летнего местного жителя, который подозревается в хищении дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты. Ущерб оценен в 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили, злоумышленник на улице Култукской сломал блочную стену в помещении гаража, после чего проник внутрь и совершил хищение машин, которые предназначались для «добычи» биткоинов, - рассказали в ведомстве.

Установить личность и задержать подозреваемого в короткие сроки помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели злоумышленника. Как выяснило следствие, молодой человек планировал выкрасть оборудование, а затем перепродать его.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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