Движение по улицам Дзержинского и Марата будет ограничено до середины июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение транспорта будет временно ограниченно по улицам Марата и Дзержинского в Иркутске. Это связано с проведением работ по ремонту и диагностике тепловых сетей. Об этом сообщают в аккаунте "Иркутской энергосбытовой компании".

- В районе дома № 36/2 по улице Дзержинского с 22:00 9 июня до 06:00 12 июля будет ограничено движение для автотранспорта по двум правым полосам улицы Дзержинского - от улицы Чехова до улицы Володарского. Кроме того, в районе дома № 17 по улице Марата с 09:00 8 июня до 17:00 15 июля будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Марата - от улицы Российская до улицы Чкалова, - рассказали в аккаунте компании.

Автомобилистов Иркутска просят планировать маршрут заранее и быть аккуратным на дорогах.

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