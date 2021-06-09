Кастет пытался пронести в аэропорт Иркутска житель Зиминского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске у жителя Зиминского района изъяли кастет во время осмотра на входном контроле внутренних авиалиний международного аэропорта. 27-летний мужчина был ранее судим за кражу. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- У мужчины при себе, согласно заключению эксперта, оказалось холодное оружие ударно-раздробляющего действия – кастет. Запрещенный предмет девушка-полицейский выявила при помощи металлодетектора, - сообщили в ведомстве.

Полиция проводит предварительную проверку, после чего будет принято правовое решение.

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