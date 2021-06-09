Поймал грабителя, который напал на прохожего ради телефона и сдал полиции житель Братска Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Братске мужчина самостоятельно задержал грабителя и передал его полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В понедельник, 7 июня, около 20 часов на улице Комсомольской в Братске двое неизвестных напали на мужчину. Во время драки из нагрудного кармана рубашки потерпевшего выпал сотовый телефон, который один из нападавших поднял с земли и попытался скрыться, - рассказали в ведомстве.

Мужчина, ставший свидетелем нападения, побежал вслед за предполагаемым вором и задержал его в близлежащем дворе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым братчанин передал подозреваемого.

Правоохранителями установлены личности нападавших – 31-летний и 40-летний местные жители, ранее судимые за разбой, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отделе полиции мужчины признали свою вину.

В настоящее время рассматривается вопрос о награждении неравнодушного братчанина за проявленную бдительность, неравнодушие и помощь полиции.

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