Кормят "с ложечки" и выхаживают: в Ангарске на трассе спасли сову, сбитую машиной. Фото: Питомник К-9

Спасенная дикая сова чувствует себя лучше. Птице ветеринары прописали курс лечения и кормят мясом. О состоянии травмированной неясыти рассказывают в официальном аккаунте питомника К-9 в "Инстаграм".

- После приема таблеток птица пришла в себя. Уже пытается бегать, но пока не летает, - делятся сотрудники с подписчиками в соцсети.

Ветеринары надеются на ее скорейшее выздоровление. Когда сова снова сможет летать, ее отпустят в лес.

Напомним, что дикую сову нашли на обочине дороги под Ангарском. Скорее всего, ее сбила машина. Из-за слабости птица не могла отбиться от стаи ворон, которые клевали неясыть, пока ее не нашел местный житель . Ветеринары осмотрели пернатую - переломов не обнаружили. Но рассказали, что у дикой птицы сильный стресс.

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