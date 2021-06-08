Сову спасли от ворон на трассе под Ангарском. Фото: Питомник К-9

Сегодня в иркутский питомник К-9 поступила дикая сова. Мужчина нашел обессиленную птицу на обочине трассы под Ангарском. Ее окружила стая ворон и начала заклевывать, но птица не улетала. Предположительно неясыть столкнулась с автомобилем. Мужчина привез ее к специалистам К-9 в Иркутске. Об этом сообщили в официальном аккаунте питомника в "Инстаграм".

- Раненную птицу осмотрел наш ветеринар. Стало ясно, что все кости у совы целы. Но она находится в сильнейшем шоке. Будем надеяться, что летать сможет, - рассказали в соцсети представители питомника.

В комментариях к публикации пользователи желают дикой птице скорейшего выздоровления и возвращения в природу. Также сотрудникам К-9 посоветовали перед выпуском неясыти на волю проверить ее охотничье поведение на мышах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сделал Шарику массаж сердца": пожарный в Иркутской области спас собаку из горящего дома (подробности)

"Назовем Терминатором, заслужил": растерзанную собаками белку спасли в иркутской зоогалерее (подробности)

"Кыс-кыс-кыс": туристы увидели дикую рысь на Байкале и пытались ее подозвать (подробности)