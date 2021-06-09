"Смело покупайте": продление программы льготной ипотеки "заморозит" цены на жилье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продление программы льготной ипотеки принесёт на рынок стабильность, завила ИА NEWS.ru глава агентства недвижимости Ксения Аверс. Эксперт объяснила, почему сейчас стоит приобрести жилье.

- Благодаря продлению программы льготной ипотеки объёмы строительства сохранятся, а вот объёмы продаж рекордными уже не будут, хотя в бюджетном секторе спрос сохраняется в любые времена, - отметила эксперт.

Вместе с этим, цены останутся стабильными с привычными сезонными колебаниями в рамках 3-5%. Не прогнозируется резкого обвала, но и огромных доходов перепродажа жилья инвесторам не принесет.

Если вы задумывались о покупке жилья, но до сих пор не приобрели его, то риелторы рекомендуют смело покупать. Также есть вариант рефинансировать старый кредит под более низкий процент. Но не стоит выставлять на продажу ипотечные квартиры, даже если вы "устали" от постоянного кредита.

Эксперт отмечает, что Россию ждет рекордная инфляция. Через год сумма платежа по ипотеке может обесцениться и стать более подъемной.

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