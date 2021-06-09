Проезд по Цесовской Набережной закроют на два месяца в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! В городе более чем на два месяца закроют проезд по улице Цесовская Набережная. Итак, с 8.00 14 июня по 23.00 25 августа там перекроют движение от перекрестка улицы Сурикова с улицей Николая Гаврилова, вдоль улицы Николая Гаврилова к улице Цесовская Набережная, от перекрестка улицы Цесовская Набережная до переулка Бурлова.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения движения связаны с проведением плановых земляных работ по перекладке и строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Так что, водителям стоит быт особенно внимательными, проезжая этот участок.

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